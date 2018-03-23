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пятница, 23 марта, 2018, 19:35 Киев
«Французская весна» в Киеве начнется музыкальным перформансом на Софийской площади

В Киеве 31 марта на Софийской площади музыкальным перформансом «Воздух» традиционно откроется фестиваль «Французская весна в Украине».

Соответствующая инициатива Посольства Французской Республики в Украине и Французского института в Украине поддержана распоряжением Киевгоргосадминистрации, сообщает сайт КГГА.

«Совместные франко-украинские проекты найдут продолжение в художественных выставках, фотопроектах, мурал и концертах. Среди гостей мероприятия – братья Давид и Стефан Фоенкиноси, которые презентуют новый фильм и украинское издание переведенной двумя десятками языков книги «Нежность», – отмечается в сообщении.

В связи с открытием фестиваля 31 марта с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) и в переулке Рыльском. Проезд транспорта на ул. Крещатик в это время будет разрешен.

Также в установленном порядке будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, который курсирует отмеченными улицами, о чем будет сообщено дополнительно.
транспортКиевФестивали
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