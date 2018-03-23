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пятница, 23 марта, 2018, 10:30 Спорт
Француз Мартен Фуркад седьмой раз подряд выиграл Большой хрустальный глобус КС по биатлону

Выиграв спринт на девятом, заключительном этапе Кубка мира-17/18 по биатлону в Тюмени, француз Мартен Фуркад (на фото) стал недосягаемым в общем зачете досрочно.

Мартен Фуркад сьомий раз поспіль виграв Великий кришталевий глобус

Выиграв спринт на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, французский биатлонист Мартен Фуркад в седьмой раз стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Мартен Фуркад имеет в своем активе 1056 очков, а у ближайшего преследователя норвежца Иоганнеса Тингнеса Бе пока 974 очка.

Таким образом, норвежский спортсмен не сможет опередить Фуркада в общем зачете, несмотря на результаты следующих гонок.

 

 
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