Федерация футбола Саудовской Аравии бесплатно раздает билеты на матч с Украиной

В испанском лагере сборной Саудовской Аравии накануне товарищеского матча против Украины принимали допинг-офицеров ФИФА и бесплатно раздают билеты на сегодняшнюю игру.

Вчера, 22 марта, лагерь аравийской футбольной сборной посетили представители ФИФА для проведения допинг-тестов всех без исключения исполнителей. Визит не стал сюрпризом, поскольку проходил в рамках обнародованной ранее программы для каждого из участников финальной стадии чемпионата мира-2018 по футболу, сообщает zbirna.com.

Менеджеры сборной Саудовской Аравии работают над тем, чтобы в игре против Украины команда получила поддержку болельщиков на трибунах Муниципального стадиона Марбельи. По информации аравийских СМИ, билеты на футбольную встречу раздаются бесплатно.

Отметим, сборная Саудовской Аравии, с которой подопечные Андрея Шевченко встретятся завтра в товарищеском матче в испанской Марбелье, готовится к поединку в штатном режиме. Вчера подопечные Антонио Пицци провели насыщенную вечернюю тренировку в Спортивном центре города.

Игра состоится сегодня, 23 марта, на Муниципальном стадионе в испанской Марбелье и начнется в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире футбольный поединок покажут телеканалы «Футбол 1» и «Украина».

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