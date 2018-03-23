Евросоюз видит попытки Украины ослабить борьбу с коррупцией, – евродепутаты

Все попытки смягчить достигнутый прогресс в борьбе с коррупцией в Украине не остаются незамеченными в Европейском союзе.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«В частности, мы были обеспокоены тем, что закон, который обязывает активистов гражданского общества, которые работают в сфере борьбы с коррупцией, подавать электронную декларацию активов вряд ли будет пересмотрен в ближайшее время. И, возможно, по крайней мере еще на один год задерживается создание Высшего антикоррупционного суда, который уже много месяцев обсуждается. Мы видим, к сожалению, большое сопротивление и не можем выделить значительные средства в Украину – неустановление эффективной системы проверки декларувань активов, например, была одной из причин недавней отмены последнего транша макрофинансовой помощи Украине в 600 миллионов евро», – говорится в заявлении депутатов Европарламента по итогам конференции относительно антикоррупционных реформ в Украине, которая была организована в Брюсселе.
В то же время евродепутаты подчеркнули, что все процессы, которые способствуют борьбе с коррупцией, заслуживают дальнейшего поощрения и консолидации.
«Наш обмен мнениями показал, что есть основания для надежды, поскольку борьба с коррупцией осуществляется не только путем создания соответствующих институтов, но также благодаря впечатляющему многообразию отраслевых мероприятий, которые решительно способствуют закрытию пространства для коррупции во многих сферах. Реформы в энергетическом секторе, приватизация государственных предприятий, процесс децентрализации или новые инструменты для государственных закупок в этом отношении играют огромную роль», – отмечается в сообщении.
Напомним, в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их «подавать декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства».
Еврокомиссия призвала немедленно отменить е-декларирование, этот призыв поддержали США, Совет Европы, ряд стран-партнеров.
На прошлой неделе Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, содержащие требования финансовой отчетности и раскрытие информации для антикоррупционных активистов.
Президент Петр Порошенко неоднократно обещал партнерам, что он подаст проект по отмене этой нормы. Звучали даже сроки – после встречи президента с комиссаром Йоганнесом Ганом последний заявил, что изменения должны быть одобрены уже до июля 2017 года.
Однако 22 марта депутаты Верховной Рады даже не проголосовали о включении в повестку дня законопроектов об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.