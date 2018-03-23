Если возвращать Крым, то только на правах Украины, – Остап Дроздов

Мне не интересен пророссийский Крым – мы и так имели его 22 года и видим, к чему это привело. Мне интересен Крым как крымскотатарская автономия.

Такое мнение высказал писатель, журналист Остап Дроздов в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

«Скажу честно и откровенно, когда произошла аннексия полуострова, то я написал статью, в которой признался, что я с большим облегчением воспринял потерю Крыма. Поскольку я против пребывания Крыма в составе Украины в том виде, в котором он есть сейчас», – признался Остап Дроздов.

По мнению журналиста, сейчас это безнадежно испорчен и заражен «ватными» людьми регион, которые звали Путина, жгли украинские флаги и топтали украинские паспорта.

«Неужели кто-то хочет завтра выдать паспорт Украины всем тем сторонникам России, которые 4 года после аннексии прекрасно живут в Крыму, и которые взяли российские паспорта?

Только проанализируйте, за кого Крым постоянно голосовал, и вы поймете, что вся пророссийская шваль, которая оказалась в украинской политике – это собственно голоса Донбасса и Крыма», – отметил Дроздов.

Безусловно, признает гость программы, территориально хотелось бы иметь выход к Черному морю, и чтобы украинцы могли отдыхать на берегах Крыма, но политически и геополитически это невозможно.

«Если присоединять Крым, то только на своих правах. Мне не интересен пророссийский Крым – мы и так имели его 22 года и видим, к чему это привело. Мне интересен Крым как крымскотатарская автономия.

И я очень часто задаю вопрос, почему крымские татары не формулируют требования, чтобы иметь свою форму государственности?», – подчеркнул писатель.

Он подчеркивает, что вопрос крымскотатарского народа является существенной проблемой, которая привязывает украинцев к Крыму.

«Крымские татары для Украины являются тем огоньком, который не позволяет окончательно махнуть рукой на Крым. Но сами лидеры крымскотатарского народа признают, что их количественно мало, чтобы иметь свою автономию. И самое парадоксальное то, что этого не позволит и сама Украина, ведь боится в Крыму быть Украиной», – констатировал Остап Дроздов.

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