Экс-украинка Алена Савченко для Германии в шестой раз выиграла ЧМ по фигурному катанию

Ал'на Савченко и Бруно Массо. Фото: ZIK/EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH/Архивное фото

Уроженка Обухова, Киевской области, Алена Савченко в Милане (Италия), выступая за сборную Германии, впервые выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в спортивных паром вместе с этническим французом Бруно Массо.

В Милане (Италия) определились первые победители чемпионата мира-2018 по фигурному катанию. В соревновании спортивных пар победили действующие олимпийские чемпионы Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (на фото), информирует официальный сайт соревнований.

В отличие от ХХІІІ зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), где Алена и Бруно были четвертыми после короткой программы, на этот раз они выиграли как короткую программу, так и произвольную, установив по сумме баллов новый мировой рекорд.

Тем самым, Алена Савченко стала шестикратной чемпионкой мира. Пять предыдущих золотых медалей мировых форумов этническая украинка выиграла с Робином Шолковы.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые получили «серебро», отстали безнадежно, хотя после короткой программы они проигрывали лишь полтора балла.

Добавим, что сегодня, 23 марта, на чемпионате мира-2018 в Милане определятся победители в соревнованиях женщин-одиночниц. После короткой программы итальянка Каролина Костнер неожиданно опережает действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову из России.

Фигурное катание. Чемпионат мира-2018. Милан (Италия)

Спортивные пары

1. Алена Савченко / Бруно Массо (Германия) – 245,84

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 225,53

3. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 218,36

4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 207,88

5. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 206,06

6. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) – 204,33

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