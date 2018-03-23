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пятница, 23 марта, 2018, 14:23 Экономика
Давление силовиков на бизнес: Гройсман готов отменить «анахронизм советской системы»

Премьер-министр Владимир Гройсман готов поддержать законопроект, который отменяет экономические функции СБУ, и предлагает расширить его, чтобы снять с повестки дня проблему давления правоохранительной системы на бизнес.

Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, которую транслирует телеканал ZIK, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман, отвечая на вопросы народных депутатов относительно давления силовиков, в частности СБУ, на бизнес и готов ли он поддержать внесенный в ВРУ проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Службы безопасности Украины № 8057, подчеркнул, что его позиция как Премьер-министра Украины такова:

«Мы полностью поддерживаем отмену функций Службы безопасности Украины, Национальной полиции и прокуратуры, которые касаются работы с бизнесом. Это анахронизм советской системы, который недопустим. Поэтому мы готовы поддерживать внесенный законопроект и даже бы предлагали его расширить для того, чтобы эту проблему решить и снять с повестки дня давление, которое систематически происходит от правоохранительной системы на бизнес».

Премьер-министр Украины засвидетельствовал свое почтение специальным подразделениям СБУ, которые ведут борьбу с терроризмом.

«А что же до экономических функций – это абсолютно неестественная функция СБУ и я выступаю категорически против таких функций, из-за чего, я думаю, имею «огромных друзей» в экономических подразделениях СБУ», – заявил Владимир Гройсман и подчеркнул, что это его не волнует и он будет говорить об этом, пока правоохранительные органы не будут лишены соответствующих функций.
СБУВРУВладимир Гройсман
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2018-03-23 15:16 :15