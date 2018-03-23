Через месяц Кабмин создаст новое министерство

Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов.

Об этом сообщает Укринформ.

«Кабинет министров Украины на выполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

По плану процесс создания министерства должен длиться месяц.

Новое ведомство станет центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

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