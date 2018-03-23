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пятница, 23 марта, 2018, 10:50 Мир
Более 130 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии

В Австралии более 130 дельфинов-гринд выбросились на берег залива Хемелин на юго-западном побережье. Они оказались на мелководье и почти все погибли: в живых осталось около 15 особей, которые могут спастись, если начнется приток.

Об этом передает «Громадское», ссылаясь на ABC News.

Фото: abc.net.au/Megan Morris
Фото: abc.net.au/Megan Morris

На пляже работают десятки волонтеров и сотрудников природоохранных служб. Они поливают водой животных, которые остались и заматывают в мокрые полотенца, а у погибших берут анализы, чтобы узнать причину массового выброса.

Департамент охраны окружающей среды предупредил людей о активность акул на берегу и попросил избегать пляжа ближайшее время. Все пляжи на побережье закроют минимум на сутки.
ЧСАвстралия
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2018-03-23 12:18 :12