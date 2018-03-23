Боевику «ДНР» выделили 2 га земли в Черкасской области, – прокуратура

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении секретарю сельсовета, которая способствовала незаконному выделению земельного участка участнику террористической организации «ДНР».

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Установлено, что секретарь одного из сельских советов Шполянского района Черкасской области в нарушение требований Закона «О нотариате», при отсутствии лица (поручителя) подготовила, свидетельствовала и зарегистрировала в книге нотариальных действий доверенность на представление перед компетентными органами интересов местного жителя, который, находясь на территории оккупированного м. Донецк, участвует и способствует деятельности террористической организации «Донецкая Народная Республика», с целью получения им земельного участка в собственность.

В дальнейшем, на основании поручения поверенное лицо участника террористической организации «ДНР» оформила в собственность земельный участок площадью 2 га стоимостью 63 тыс. грн.

По результатам досудебного расследования прокуратурой области секретарю совета сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время, по информации прокуратуры, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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