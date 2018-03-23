Бывший украинский фигурист: Мне сказали, что я никуда не поеду, даже если буду прыгать лучше всех в мире

Алексей Быченко – украинский фигурист, который представляет Израиль. Этой стране он принес «серебро» чемпионата Европы-2016, стал 11-м на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а сейчас выступает на мировом чемпионате-2018 в Милане, где реально претендует на медаль.

Алексей Быченко родился и вырос в Киеве. Если бы остался в Украине, то фигурное катание закончилось бы для него девять лет назад. В Израиль Алексей отправился не за деньгами. А потому, что дома его талантом банально пренебрегли.

«Мне просто не давали шансов. Отношение к нам с главным конкурентом Антоном Ковалевским было очень разным, – сказал Быченко в интервью 24.tv. – Сразу отмечу, что не имею ничего против Антона. Мы с ним дружим, вместе катались в одной группе. Вопрос в том, что, кроме Ковалевского, у нас возникала напряжение с другими спортсменами. Да, Антон пробился на Олимпиаду. Это хорошо. Но в последний предолимпийский сезон меня не выпускали никуда, не дали возможности поехать ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира.

Когда же на чемпионате Украины в Днепре меня поставили на третье место, пытался подать апелляцию. Мое выступление тогда был на порядок выше выступления других ребят. Однако люди, от которых что-то зависело, прямо сказали: «Можешь не стараться. Ничего тебе не светит». После того просто закончил кататься. Понимаете, еще за два года до того я начал выполнять прыжок в четыре оборота и был единственным в Украине, кому это удавалось сделать чисто. Собственно, мне в Днепре так и сказали: «Прыгни даже три четвертных – не поедешь никуда».

Тем, что моя спортивная карьера возобновилась и продолжается до сих пор, благодарен своему тогдашнему тренеру Галине Повар. Галина Владиславовна знала, что я происхожу из еврейской семьи, сама связалась с президентом израильской федерации фигурного катания и устроила мне встречу. Вскоре я начал выступать за Израиль...», – рассказал журналистам Алексей Быченко.

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