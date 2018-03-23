Амосова не появилась в МЗ на запланированный отчет о работе

Ректор национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова из-за болезни не явилась в МИНЗДРАВ на запланированный на 23 марта отчет о работе возглавляемого ею высшего учебного заведения.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

«Екатерина Амосова не появилась на заслушивание. Она на больничном», – говорится в сообщении.

Отметим, также на 23 марта был запланирован отчет ректора Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Юрия Вороненко.

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