Адвокаты Савченко готовят подачу апелляции на ее арест

Адвокаты Надежды Савченко подадут апелляцию на ее арест. Об этом после оглашения приговора заявили ее адвокаты.

Защита считает решение об аресте «полностью политическим» и называет его «политическим крючкотворством».

Апелляционную жалобу на арест Савченко подадут в понедельник.

Определить, какой адвокатский состав будет защищать Надежду Савченко, должна решить ее сестра Вера.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

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