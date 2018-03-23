150 велосипедистов со всей Украины будут соревноваться в Ужгороде за звание лучшего

В Ужгороде стартуют четвертые по счету велосоревнования. В этом году запланировано провести 6 стартов чемпионата Украины по велоспорту-маунтенбайк – с 30 марта по 6 апреля 2018 года.

Соревнования пройдут на одной из лучших кросс-кантрийных велотрас страны в шахтинском лесу в Ужгороде и в Ужгородском районе на горе Невицкого замка.

В соревнованиях примут участие почти 150 участников (все возрастные группы) из 16 областей Украины. Закарпатская команда будет представлена чемпионом Украины, ужгородским «спартаковцем» В.Козловским, победительницей этапов Кубка мира К.Конвисаровой и молодыми перспективными ребятами из Ужгорода, Мукачева и Свалявы, – сообщают организаторы.

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