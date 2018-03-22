За экс-чиновника ГПУ Дмитрия Суса внесли залог в размере 1,2 млн гривен

Экс-заместитель руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Дмитрий Сус, действительно, 20 марта вышел под залог в 1,2 миллиона гривен», – рассказал его адвокат Дмитрий Дмитренко.

Вместе с тем он отказался сказать, кто внес залог, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Как известно, автомобиль Суса Audi Q7 был записан на 85-летнюю бабушку. В ночь на 17 августа 2016 года Сус завил в полицию, что этот внедорожник похитили.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Дмитрия Суса задержали 25 июля 2017 года в аэропорту «Борисполь».

26 июля ему сообщили о подозрении в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора – ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

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