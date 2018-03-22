Искусственный интеллект обнаружил 6 тысяч не известных ранее вирусов

Исследователь из Калифорнии США, с помощью искусственного интеллекта нашел почти 6 000 ранее неизвестных видов вирусов.

Статью исследования биолога из Объединенного института генома DOE в Калифорнии Саймона Ру опубликовали в журнале Nature, передает Громадське.

Биолог научил компьютеры идентифицировать генетическую последовательность вирусов из семейства Inoviridae. Эти вирусы живут в бактериях и изменяют поведение своего хозяина.

Ученому удалось собрать массив геномных данных, а компьютер восстановил более 10 тысяч генов Inoviridae и сгруппировал их. Около 6 тысяч из них не были известны науке.

По словам ученых, это открытие сможет стать новым инструментом для изучения огромного и в значительной степени неизвестного разнообразия вирусов на Земле

Обычно исследователи пытаются выявить неизвестные вирусы в образцах, взятых из различных сред методом секвенирования ДНК. Для этого отделяют небольшие участки ДНК, и ищут в них последовательности структурных элементов ДНК – нуклеотидов, которые присущи уже известным вирусам и бактериям. Сами ученые отмечали, что метод похож на функцию компьютерного поиска слова или буквы в тексте.

Впрочем, этот метод часто терпит неудачу, ведь ученые не могут обнаруживать вирусы чья «генетическая подпись» значительно отличается от известных науке.

Искусственный интеллект способен распознать ДНК неизвестного вируса, поскольку он автоматически учится определять соответствующие последовательности генов в огромных массивах информации.

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