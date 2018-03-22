Ирина Геращенко рассказала о закулисье освобождения Надежды Савченко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о том, как освобождали Надежду Савченко из России и поделилась мыслями, что делать дальше после таких внезапных сведений об украинской летчице.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Подаем сообщение в полном объеме:

– Как ты? – спрашивают друзья.

– Плохо – признаюсь честно, потому что это состояние опустошения.

Когда ты столько времени, сил, нервов отдавал, чтобы вытянуть; забирал это время от своей семьи и маленьких детей. И это опустошение еще долго будет со мной, и я не знаю, есть ли у меня теперь силы и дальше отдавать часть себя для победы добра, когда настолько востребована ненависть сегодня ...Когда ненависти аплодируют и ее ожидают, когда ненависть собирает лайки, аудитории и рейтинги.

Я все время вспоминаю 25 мая. Это был важный и очень счастливый день для всех нас, для миллионов людей, мы искренне боролись за свободу Надежды. И конечно, если бы все вернуть назад, мы бы так же преданно боролись за ее освобождение. Потому что Украина своих не бросает и не оставляет, какими бы они не были!

Но я также вспоминаю то давление и прессинг, который осуществлялся на президента и всю его команду, на меня с требованием и даже обвинениями, достаточно ли мы делаем. Мы тогда пытались освободить двух украинцев из российским тюрем, передать РФ ГРУшникоів Ерофеева и Александрова, но освободить двух.

Но в ВР висел один плакат с портретом, на нас давили с требованиями по одной пленнице, нам кричали, что мы должны вообще отдать ГРУшников без суда и приговора, ибо она голодает. Одна фракция кричала, что президент боится освобождения героини (эта фракция подала требование наградить его Звездой Героя), а Рубан как-то на эфире у Шустера кричал мне, что мы должны немедленно, без приговоров, отдать Москве российских военных, мол, он об этом договорился...

А потом было раздражение мам и жен заложников на голодовку под АП, подстрекательство против президента, хотя это же не он держал в тюрьмах их сыновей и мужей... И общения с семьями заложников становилось все тяжелее, чувствовалось, что они не просто страдают за родными, но и хорошо накручены. Кому-то так нужен был социальный взрыв – на идеально чувствительной для общества теме, на заложниках.

А потом были поездки в РФ и на оккупированные территории (где бы сразу задержали каждого проукраинского политика) – под благой темой заложников... Правда, никого, ни одного, не освободили! Как и редутники – не вытащили ни одного! Наоборот,все эти похотливые игрища только усложнили и отсрочили освобождение, зачем боевикам отдавать заложников ненавистной «хунте», когда лучше дать оружие тем, кто также ненавидит законную украинскую власть, избранную народом. Но ведь можно было у боевиков хоть кого-то выпросить – вытащить?...

Я обратила внимание, что про заложников в этих разговорах с видео ни слова! Они не нужны. Нужно оружие, чтобы убить тех, кто украинских заложников освобождал: украинского президента, украинских политиков, СБУ.

Опустошение. Я знаю, что должна собраться и работать дальше. Работа по освобождению всех наших не останавливается и не остановится, мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы вытащить всех. Но делать это будет еще труднее. По многим причинам. И об этом не сегодня.

Р. S. на самом Деле, она бросила гранату и подорвал парламент. В гибридной войне, где России так важно показать, что Украина не состоялась как государство, подорвать доверие ко всем институтам власти, превращение парламента в сумасшедший дом – это граната. Граждане, которые выбрали эту Раду «новых лиц», сегодня презирают парламент, и действительно, депутаты всех фракций безмерно приложились к этому. Чего стоят редутники, которые сегодня кричали, что их попросили показать вещи...

Но для меня, несмотря на все, ВР 8 созыва – это парламент, где есть Джемилев, Чубаров, много других достойных людей; парламент, который голосовал за безвизовые и антикоррупционные законы, где есть те, кто борятся за освобождение заложников и против РФ как агрессора, а не против Украины.

Что делать дальше? Собраться и работать. На Украину! Я понимаю, что планка клоунады и шапито поднята высоко, шоу должно быть все «зажигательнее», а скучные речи о работе мало интересны. Но мы должны работать – только так можно остановить гранату замедленного действия, которой хотят взорвать Украину.

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