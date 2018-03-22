«Я был шокирован Карпатами»: Жан Рено поделился впечатлениями об Украине

Уже несколько дней знаменитый французский актер Жан Рено гостит в Киеве. Французская и украинская съемочная группы ведут совместную работу над фильмом «Последний шаг», в котором Рено досталась главная роль. Известный актер прилетел в Киев после съемок в Карпатах, где уже отсняли 70% фильма.

Карпаты выбрали как основную локацию для съемочного процесса. Визуализацию остального фильма перенесли в Киев. В столице Украины Styler удалось пообщаться с Жаном Рено во время пресс-конференции. В частности, актер поделился, с чем ассоциирует Украину и чем запомнится ему наша страна.

«Я был просто шокирован, побывав в Карпатах! Потому что Карпаты – очень и очень красивые. Да, было очень холодно во время съемок (съемочный процесс шел во время морозов, когда температура воздуха иногда достигала -24°С). Но каждое утро мы видели просто магический лес. Природа Карпат – просто замечательная», – сказал звездный актер.

Также Жан Рено отметил, что украинцы принимали его и французскую съемочную группу очень тепло, поэтому ему также запомнится и гостеприимство украинцев.

«Все, с кем мы общались во время съемок, были к нам очень добры. Я был очень счастлив. Я с удовольствием работал здесь, и с радостью бы поработал в новом проекте с Украиной и в будущем», – прокомментировал Жан Рено.

Отметим, организаторы пресс-конференции также опровергли слухи о том, что «Последний шаг» – это завершающий фильм в карьере актера. Жан Рено и дальше будет сниматься в других фильмах, будет продолжать карьеру, подчеркнули они.

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