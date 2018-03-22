WADA: Будем делать все возможное, чтобы Россия не получила права на проведение соревнований

Глава комитета относительно соответствия Всемирного антидопингового комитета (WADA) Джонатан Тейлор сообщил, что новые правила не исключают возможности получения Россией права на проведение спортивных соревнований, несмотря на то, что именно WADA категорически против этого.

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений.

Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать получение Россией международных спортивных стартов в будущем нельзя. Поэтому у России остается возможность принимать новые турниры и чемпионаты», – рассказал журналистам Джонатан Тейлор.

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