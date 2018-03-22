Войны в парламенте – не только в Украине: в Косово несмотря на «газовую атаку» приняли важное соглашение

Ассамблея Косово после напряженных событий в парламенте с применением слезоточивого газа и задержанием оппозиционных депутатов утвердила соглашение о демаркации границы с Черногорией, необходимую для получения безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Prishtina Insight.

Как говорится в сообщении, парламент ратифицировал соглашение 80 голосами после того, как оппозиционная партия «Самоопределение» совершила несколько попыток помешать проведению сессии, распыляя слезоточивый газ.

Бурные дебаты по ратификации соглашения продолжались в ассамблее два дня. В среду утром в начале заседания оппозиционные депутаты использовали четыре емкости со слезоточивым газом, чтобы помешать дебатам, после чего парламент объявил короткий перерыв.

Только сессия продолжилась, оппозиционеры совершили второй раунд распыления слезоточивого газа. Парламент снова объявил перерыв и собрался после 19:00. В целом депутаты от «Самоопределения» распыляли газ четыре раза.

В конце председательства ассамблеи решило прогнать с сессии 13 депутатов «Самоопределение». Из здания их вывела косовская полиция. Семерых задержали за распыления газа в стенах парламента.

Когда парламент наконец ратифицировал соглашение, спикер Кадри Весели поздравил депутатов: «Поздравляю с первым днем весны. Сегодня заканчивается долгая политическая зима для граждан Косово. Сегодня начинается весна свободного передвижения для наших граждан», – сказал он.

Вопрос ратификации договора о границе с Черногорией станет одним из тех, что держит страну в политическом тупике в течение последних трех лет. Черногория и Косово подписали соглашение о демаркации границы в 2015 году. Однако парламент Косово ее не ратифицировал, поскольку оппозиция выступила против, потому что не соглашается с тем, что по соглашению Косово теряет 8 тысяч гектаров территории.

ЕС выдвинул ратификации соглашения с Черногорией условием для получения Косово безвизового режима с ЕС.

Напомним, что Сербия должна решить спор с Косово в рамках своей заявки на вступление в Европейский Союз.

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