Во Львовском горсовете достигли компромисса, в какие дни вывешивать красно-черный флаг

Во Львовском городском совете достигли компромисса относительно использования красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа. Соответствующее постановление вчера было проговорено и согласовано с председателями фракций, а сегодня будет рассматриваться на сессии городского совета.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, постановлением сессии будут утверждены девять памятных дат в истории национально-освободительной борьбы украинского народа, в которые на флагштоках возле городского совета и возле районных администраций города рядом с национальным флагом будет вивешивать красно-черный.

Также, согласно постановления, утвержденной на прошлой сессии, в определенные дни будет размещена символика, связанная с другими выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов, в частности, символика Вооруженных сил Украины, «Пласта» и другое.

В дни, когда сессия городского совета будет совпадать с девятью определенными датами, в сессионном зале будет размещен красно-черный флаг.

Как сообщалось, Львовский городской совет 15 марта принял решение, согласно которому в памятные дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины, в городе будут вывешивать исключительно Государственный флаг Украины.

Это решение предложили чиновники городского совета, за него проголосовали 44 депутата. В то же время, в зале не хватило голосов за альтеративне решение депутата от фракции ВО «Свобода» Марьяна Батюк, согласно которому в памятные дни на Ратуше и Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым имели бы также вывешивать красно-черный флаг.

Вчера представители националистических организаций заявили о намерении 22 марта собраться под Львовским городским советом на мирный пикет с требованием официально признать красно-черный флаг и вывешивать его наряду с государственным флагом в праздничные или траурные дни, связанные с национально-освободительной борьбой.

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