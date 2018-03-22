Во Львове откроют инклюзивный центр для детей с особыми образовательными потребностями

Депутаты Львовского городского совета поддержали создание в городе Инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми образовательными потребностями.

Как отметила начальник управления образования ЛГС Звездная Довганик, такой центр создадут для обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования путем проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка.

Согласно ЗУ «Об образовании», органы местного самоуправления должны обеспечить создание городских инклюзивно-ресурсных центров к 1 сентября 2018 года.

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