Во Львов вернулись 75 украинских миротворцев из Африки

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Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
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Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
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Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
-
Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины
Вчера вечером во Львов прибыл первый самолет с 75 украинскими миротворцами из 18 отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, которые в течение года выполняли миротворческую миссию в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает военный журналист Тарас Грень.
Как отметил заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины морально-психологического обеспечения генерал-майор Александр Голоднюк, это лучшие представители Вооруженных сил Украины, которые имеют высококлассные навыки, и прошли антитеррористическую операцию. В целом украинская миссия насчитывает более 200 военнослужащих.
«Достойная и добросовестная служба наших военнослужащих это поддержание имиджа нашего государства на международной арене. Это утверждение Украины, как государства, стремится и борется за мир во всем мире. Кроме того, это демонстрация на мировой арене профессионализма наших военнослужащих в качестве миротворцев», – подчеркнул генерал-майор Александр Голоднюк.
В Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого украинских миротворцев встречали родные и близкие. После короткого построения и вручения старшему отряда подполковнику Денису Перетятько символического украинского каравая состоялось награждение прибывших памятными нагрудными знаками Министра обороны Украины «Воин-миротворец».
Напомним, вчера в Демократическую республику Конго в рамках очередной ротации 18 ОВО Вооруженных сил Украины отбыла первая группа украинских вертолетчиков. Остальные личного состава отряда двумя авиационными рейсами днях отправится на африканский континент и заменят своих коллег.