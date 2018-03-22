Во Львов вернулись 75 украинских миротворцев из Африки

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Фото: Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины

Вчера вечером во Львов прибыл первый самолет с 75 украинскими миротворцами из 18 отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, которые в течение года выполняли миротворческую миссию в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает военный журналист Тарас Грень.

Как отметил заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины морально-психологического обеспечения генерал-майор Александр Голоднюк, это лучшие представители Вооруженных сил Украины, которые имеют высококлассные навыки, и прошли антитеррористическую операцию. В целом украинская миссия насчитывает более 200 военнослужащих.

«Достойная и добросовестная служба наших военнослужащих это поддержание имиджа нашего государства на международной арене. Это утверждение Украины, как государства, стремится и борется за мир во всем мире. Кроме того, это демонстрация на мировой арене профессионализма наших военнослужащих в качестве миротворцев», – подчеркнул генерал-майор Александр Голоднюк.

В Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого украинских миротворцев встречали родные и близкие. После короткого построения и вручения старшему отряда подполковнику Денису Перетятько символического украинского каравая состоялось награждение прибывших памятными нагрудными знаками Министра обороны Украины «Воин-миротворец».

Напомним, вчера в Демократическую республику Конго в рамках очередной ротации 18 ОВО Вооруженных сил Украины отбыла первая группа украинских вертолетчиков. Остальные личного состава отряда двумя авиационными рейсами днях отправится на африканский континент и заменят своих коллег.

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