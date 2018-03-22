В Вишневом на Киевщине находится мироточивая икона Божией Матери

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия в храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» привезли чудотворную икону Божьей Матери.

Мироточивая икона Божией Матери будет находиться на Киевщине до 30 марта, сообщает Центр информации Украинской православной церкви.

«Эта чудотворная икона уникальна тем, что из нее течет миро. И люди, которые обращаются к Божьей Матери с молитвами, получают это миро через платки, которые приносят с собой», – рассказал настоятель храма, протоиерей Георгий Иващук.



Место постоянного пребывания иконы – село Мирное Винницкой епархии УПЦ. Оттуда ее привезли в Вишневое, чтобы жители Киева и области могли поклониться чудотворному образу. «Через Божью Матерь эта икона помогает от бесплодия, от рака и других болезней. И главное, что Божия Матерь через свою икону подает каждому человеку исцеление души и возможность самосовершенствоваться и быть как можно ближе к Богу», – отметил отец Георгий.

В храме города Вишневого икона будет находиться две недели – до 30 марта, после чего отправится на место своего постоянного пребывания. Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» находится по адресу: Киевская область, г. Вишневое, ул. Образования (от ст. метро «Дружбы народов» ехать маршруткой № 812 до остановки «Novus Крюковщина»).

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