В Великобритании Путина сравнили с Гитлером и призвали бойкотировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Путин будет использовать чемпионат мира-2018 для пиара, как Гитлер – Олимпиаду в 1936 году. Я считаю, что Англия не должна участвовать в чемпионате мира-2018. Мы не должны поддерживать Путина, который использует этот турнир для увеличения своей популярности и маскировки грубых нарушений прав человека, за которые он несет ответственность», – цитирует Бориса Джонсона The Guardian.

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