live
Aнонси
Ніна Южаніна, народний депутат України у програмі “ДокаZ” 22.03.18, о 20.00
Ніна Южаніна, народний депутат України у програмі “ДокаZ” 22.03.18, о 20.00
22 марта, четверг
Справжній переворот
Справжній переворот
22 марта, четверг
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
22 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 22 марта, 2018, 14:58 Спорт
В Великобритании Путина сравнили с Гитлером и призвали бойкотировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Путин будет использовать чемпионат мира-2018 для пиара, как Гитлер – Олимпиаду в 1936 году. Я считаю, что Англия не должна участвовать в чемпионате мира-2018. Мы не должны поддерживать Путина, который использует этот турнир для увеличения своей популярности и маскировки грубых нарушений прав человека, за которые он несет ответственность», – цитирует Бориса Джонсона The Guardian.
ФутболФутбол ФИФАчемпионат мира-2018Бойкот в спорте
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-22 16:39 :15