В Украине выпустят книгу украинского журналиста, который работает в космической сфере

В «Издательстве Старого Льва» выходит книга известного телевизионного журналиста Доржа Бату (Андрея Васильева), который коренным образом изменил свою профессию и теперь живет в США. «Франческа. Повелительница траекторий» – невероятный, авантюрный и остроумный рассказ про космические будни автора и его коллег, а особенно – юной напарницы Франчески, которая найдет время для приключений и веселья даже на самой ответственной работе.

Об этом сообщает пресс-служба «Издательства Старого Льва».

В прошлом Дорж Бату работал ведущим новостей, готовил репортажи из горячих точек, был в плену. А сегодня он – оператор коррекции траекторий Центра управления полетами Национальной Администрации по аэронавтике и исследованиям космического пространства США.

Герои книги Доржа Бату «Франческа. Повелительница траекторий» – его сотрудники. Они отвечают за траектории и ориентации сателлитов, а также за подведение космических кораблей на подходные орбиты до международных космических станций. Во времени космических рабочих будней с Доржем, его напарницей Франческой, полковником Вескоттом, Сарой, профессором Расселом и другими постоянно случаются смешные и необычные истории. Чаще всего в различные передряги попадает сицилианка Франческа. Все, к чему она прикасается, взрывается, горит и разбивается. А космос близко. Иллюстрации к книге создал украинский художник Александр Комяхов.

«Сначала появилась Франческа, – Дорж Бату вспоминает, с чего все начиналось. – Небольшая, черноволосая, с блестящими кудрями и черными, как терн глазами, девушка, которая словно подросток, надувала огромные пузыри из розовой жвачки. «Латиноамериканка» – подумал я. «Китаец» – подумала Франческа. «Господи, как же они сработаются? Они же такие разные!» – подумал наш наставник, профессор Рассел.

Если честно, я и не думал о книге. Здесь просто сошлись звезды: я перебрался в другой штат и пошел на новую работу. Коллеги и друзья, которые были в курсе, что я ушел из профессии, (а я одно время совмещал работу в лаборатории и работал для ТСН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке) постоянно спрашивали «ну что там?», «ну как там?». Я сначала честно отвечал каждому в частных сообщениях. Потом замахался отписывать каждому и стал просто копировать тексты. Но впоследствии понял, что честнее и удобнее будет публиковать небольшие истории с работы у себя в Facebook. Друзья начали делиться историями между собой, появилась куча комментаторов. Люди требовали больше и больше Франчески! Недостатка материала у меня не было – Чессина (так я ее иногда называю – авт.) исполняла и продолжает чудить регулярно, плюс к этому добавились мои репортерские навыки, и на читателей, как горох из дырявого мешка, посыпались истории». Эти истории и превратились сейчас в книгу.

«Дорж пишет по-человечески, без выкрутасов, без химер, без попытки вьющимися словам поразить читателя, – говорит литературный редактор «Франчески» Олекса Негребецкий, который также сначала следил за рассказами автора в Facebook. – Он поражает словам не вьющимися, а точными. Доносит мнение четко и однозначно. Поэтому и получается смешно. А еще грамотно строит сюжет и заводит читателя именно туда, куда ему нужно, чтобы получить соответствующий эффект. Словом, имеем нового украинского писателя. Редко бывает, чтобы человек другой культуры и иного языка нашел себя в чужой культуре. Набоков, Конрад. У нас, в украинской культуре, бывало. Была испанка Кармен-Альфонса-Фернанда-Эстрелья-Наталена Дунин-Борковская. В наше время будет бурят-монгол Дорж Бату. Как пишут в Фейсбуке, откуда вышел новый писатель: «Теперь живите с этим».

«Сама Франческа довольно иронично относится к моим рассказам, – говорит Дорж Бату. – Своего аккаунта в Facebook девушка не имеет, поэтому читает через мой, да еще и пропускает текст через автопереводчик. Но в основном я ей пересказываю. К слову, девушка очень внимательно следит за «лайками» и очень огорчается, если их мало. Ведь она настоящая звезда!».

Дорж Бату или Андрей Васильев – украинский журналист бурято-монгольского происхождения. Родился и вырос в Бурятии, окончил Бурятский государственный университет. По образованию историк-востоковед, специалист по истории Китая. Женился на украинке и в 2002 году переехал жить в Украину. Работал телевизионным журналистом на общенациональных каналах «1+1» и «Интер». Переехав в США, работал корреспондентом «ТСН» и «Голоса Америки», член Медиакорпуса ООН. Сейчас корректирует траектории и контролирует полеты космических кораблей и сателлитов в Национальном управлении аэронавтики и космоса. Ведет блог на своей странице в Facebook, где делится тем, что происходит в его Командном центре.

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