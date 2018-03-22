В Украине пасхальная корзина обойдется в среднем в 660 гривен

В 2018 году пасхальная корзина в среднем по Украине обойдется в 660 гривен.

Об этом информирует Национальный научный центр «Институт аграрной экономики», передает «Дзеркало тижня».

В 2018 году в пасхальной корзине войдут как традиционные продукты – мясо, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыры – так и дополнительные – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

В среднем по Украине это будет стоить 660 гривен.

По данным Института, уже третий год подряд самая дешевая пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 589 грн, а самая дорогая – 760 грн – в Киеве.

В западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет на Ровенщине (628 грн), Волынской (631 грн), Черновицкой (635 грн) и Львовской (636 грн) областях. Стоимость такого же продуктового набора на Ивано-Франковщине превысит среднюю по стране и составит 676 грн. Самой дорогой в регионе пасхальная корзина будет на Закарпатье – 719 грн.

В центре Украине самым дешевым праздничная корзина будет на Сумщине – 613 грн. Немного больше придется за него заплатить в Хмельницкой (629 грн), Черниговской (630 грн) и Кировоградской (631 грн) областях. В Винницкой области пасхальная корзина обойдется в 658 грн, в Полтавской – 662 грн, Черкасской – 664 грн, в Киевской области – 678 грн и Житомирщине – 680 грн. Самым дорогим пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за не' придется заплатить 760 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет преимущественно близкой к средней по Украине. В Луганской и Днепропетровской областях она обойдется почти в одинаковую цену – 668 669 грн и грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к празднику придется заплатить 670 грн. Самыми дорогими в регионе будет пасхальная корзина в Донецкой (696 грн.) области.

Самым дешевым в южном регионе будет праздничная корзина в Запорожской (633 грн) области. Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине немного превысит средний по Украине показатель и составит 661 грн. Жителям остальных южных областей – Херсонской и Одесской – придется заплатить 669 673 грн и грн соответственно.

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