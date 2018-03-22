В Украине набирают популярность новые номера

За последние несколько лет на улицах Украины все чаще можно видеть автомобили с номерами новой серии НН. Чаще всего они встречаются в Одессе и области, ведь именно за этим регионом они и закреплены.

Об этом пишет «Твоя машина».

Номера НН (как и еще ряд серий для других регионов) были утверждены еще в конце 2013 года. Однако приступить к их массовой выдачи должны были после того, как исчерпаются все комбинации серии ВН. А этого еще долго ждать.

Хотя желающие выделиться из толпы всегда могут доплатить в сервисном центре МВД за «блатной» номер. Очевидно таким образом автомобилисты и получают номерные знаки серии НН.

Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Тем более, что большинство машин с ними далеко не дешевые. Однако в других регионах такая мода не замечается: в Киеве практически нет авто с номерами новой серии КА, в Харькове – КХ, а во Львове – НС.

Кстати, нередко встречаются номера НН без пробелов между цифрами и буквами. Такие могут быть только индивидуальными.

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