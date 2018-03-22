В Трускавце состоится Чемпионат и Кубок Украины по спортивному ориентированию

На протяжении 28 марта – 2 апреля 2018 года в городе Трускавец Львовской области состоится серия официальных национальных соревнований: чемпионат Украины (взрослые, юниоры, юноши), Кубок Украины (этапы), Всеукраинские соревнования среди воспитанников ДЮСШ и внешкольных учреждений.

Соревнования пройдут под эгидой Минмолодьспорта Украины и при содействии управления физической культуры и спорта Львовской облгосадминистрации, Трускавецкого городского совета и федерации спортивного ориентирования Украины, сообщает пресс-служба ЛОГА.

Главный судья соревнований, судья национальной категории – Василий Березовский (Киев).

Программа проведения соревнований:

28 марта – приезд участников, официальная тренировка, старт в 13.00;

29 марта – Соревнования в заданном направлении на сверхкоротких дистанциях, старт в 13.00.

Открытие соревнований, церемония награждения в 17.00

30 марта – Соревнования в заданном направлении на удлиненных дистанциях, старт в 11.00;

31 марта – Соревнования в заданном направлении на ультра-средних дистанциях, старт в 11.00;

1 апреля – Соревнования в заданном направлении на сокращенных дистанциях, старт в 13.00, закрытие соревнований;

2 апреля – Отъезд участников соревнований.

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