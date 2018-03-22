В Трускавце состоится Чемпионат и Кубок Украины по спортивному ориентированию

На протяжении 28 марта – 2 апреля 2018 года в городе Трускавец Львовской области состоится серия официальных национальных соревнований: чемпионат Украины (взрослые, юниоры, юноши), Кубок Украины (этапы), Всеукраинские соревнования среди воспитанников ДЮСШ и внешкольных учреждений.
Соревнования пройдут под эгидой Минмолодьспорта Украины и при содействии управления физической культуры и спорта Львовской облгосадминистрации, Трускавецкого городского совета и федерации спортивного ориентирования Украины, сообщает пресс-служба ЛОГА.
Главный судья соревнований, судья национальной категории – Василий Березовский (Киев).
Программа проведения соревнований:
28 марта – приезд участников, официальная тренировка, старт в 13.00;
29 марта – Соревнования в заданном направлении на сверхкоротких дистанциях, старт в 13.00.
Открытие соревнований, церемония награждения в 17.00
30 марта – Соревнования в заданном направлении на удлиненных дистанциях, старт в 11.00;
31 марта – Соревнования в заданном направлении на ультра-средних дистанциях, старт в 11.00;
1 апреля – Соревнования в заданном направлении на сокращенных дистанциях, старт в 13.00, закрытие соревнований;
2 апреля – Отъезд участников соревнований.