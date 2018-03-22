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четверг, 22 марта, 2018, 21:30 Мир
В Совете Европы опубликовали доклад о коррупции в России

Группа государств Совета Европы обнародовала доклад о ситуации с коррупцией в России. Они предоставили рекомендации властям сделать декларирования доходов прозрачнее и написали еще ряд предложений.

Новый доклад GRECO опубликован в четверг, передает Укринформ.

«Как отражено в предыдущих докладах GRECO по Российской Федерации, коррупция уже давно является серьезной и широкой проблемой в стране. Власть сама признала необходимость противодействия коррупции и уже предприняла ряд мер в этом направлении... В то же время среди широкой общественности повышаются осведомленность и ожидания по вопросу противодействия коррупции. Этот доклад демонстрирует, что Российской Федерации необходимо продолжать свои усилия в конкретных сферах деятельности, отраженных в ней», – говорится в документе.

Относительно членов парламента, GRECO подчеркивает необходимость повышения прозрачности законодательного процесса, в частности путем проведения общественных консультаций по законопроектам и содействие в аккредитации СМИ, освещающих работу парламента, в частности предоставления его в разумные сроки. GRECO также призывает принять и опубликовать Кодекс этики (поведения) как представителей Государственной Думы, так и Совета Федерации.

Также в документе содержатся рекомендации сделать декларирования доходов более прозрачным и раскрывать источники доходов, что также адресуется судьям.

GRECO уверены, что честность судей должна быть обеспечена и усилена с помощью более прозрачного процесса их отбора, декларирования доходов и ограничение их иммунитета.

Кроме того, GRECO отмечает, что в России есть потребность в большей открытости в процессе найма прокуроров и распределения им дел.

Для всех трех категорий – парламентариев, судей и прокуроров – GRECO рекомендует разработать инструкцию для сообщения о полученных от третьих лиц подарков любого вида, включая подарки в натуральной форме.

От Российской Федерации ожидается предоставление отчета о ходе выполнения рекомендаций GRECO до 30 апреля 2019 года.
РоссиякоррупцияСовет Европы
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2018-03-22 23:35 :12