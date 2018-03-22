В Нидерландах нашли золотые монеты 15 века в водосточной трубе

Археологи нашли горшок со старинным золотом в водосточной трубе в Нидерландах.

Об этом сообщает издание «Публичные люди».

Это был не просто обычный рабочий день для сотрудников водопроводной компании в Нидерландах, в начале этого месяца наткнулись на глиняный горшок для приготовления пищи, содержащий около 500 золотых и серебряных монет, датированных 15 веком, при прокладке труб на строительной площадке.

«Голландские новости» сообщают, что клад был обнаружен во время строительных работ для нового города, который был расположен между Виан и Хагтейн в провинции Утрехт.

В то время, когда монеты были в обращении, Нидерландами управляла французская семья дворян , «герцоги Бургундии», которые имели тесные связи с королевской семьей Франции.

Анализ монет показал, что двенадцать из них были сплошным золотом, а другие – серебром. Настоящая ценность пока не определена.

«У нас теперь есть горшок, полный историй», – сказал археолог Питер Де Бур.

«В горшке также были найдены текстильные изделия, которые свидетельствуют о том, что монеты были замотаны в ткань», – сообщает NL Times.

Отмечается, что большинство монет, похоже, относятся к 1470-м и 1480-м годам. На некоторых монетах изображен король Англии Генри VI, епископ Утрехтский Давид Бургундский и папа Павел II.

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