В МИНЗДРАВЕ перейдут на амбулаторное лечение туберкулеза

В Украине В рамках медицинской реформы планируется ввести пациентоориентированную модель лечения туберкулеза.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Сейчас проходит трансформация системы здравоохранения. Мы будем переходить на амбулаторное лечение туберкулеза. Это будет происходить под опекой врачей первичного звена, которые будут ответственными за то, чтобы пациент до конца завершил лечение, и следить, чтобы не произошло повторного заболевания», – сказала заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на заседании круглого стола в Верховной Раде по проблемам туберкулеза в Украине.

По ее словам, среди услуг на первичном звене важной составляющей будет скрининг на туберкулез. Сейчас есть современные системы быстрой диагностики этого заболевания – в течение 2-4 часов в противовес 23 дням, как было раньше. Скрининг на туберкулез в первичном звене будут проводить группам риска. В случае выявления заболевания пациента отправят к узкому специалисту, который назначит необходимые препараты. Само же лечение будет проходить на первичном звене, под наблюдением терапевта.

«Это поможет завершать лечение, потому что одна из больших проблем у нас – это то, что наши пациенты начинают, а потом прерывают лечение», – отметила Супрун.

Она добавила, что протоколы лечения туберкулеза будут более приспособлены для лечения на первичном уровне.

В свою очередь директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита сообщил, что врачи первичного звена, медицинские работники, которые будут вести больного туберкулезом, будут получать материальное поощрение за каждого пациента, который завершил курс лечения.

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