В Луцке почтили погибшего в зоне АТО капитана СБУ Виктора Мандзика

Сотрудники СБУ почтили в Луцке память погибшего три года назад в районе проведения АТО капитана СБУ Виктора Мандзика.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе УСБУ в области.

Виктор начал службу в органах украинской спецслужбы в 2009 году. Стал лучшим стрелком спецподразделения СБУ «Альфа» в Волынской области, членом сборной команды регионального управления по рукопашному бою. Из-за серьезной травмы Виктор перешел на службу в оперативное подразделение.

С января 2015 года Виктор Мандзик находился в служебной командировке в районе проведения Антитеррористической операции в Донецкой области, лично принимал участие в задержании вооруженного террориста.

Выполняя свой профессиональный и гражданский долг, капитан СБУ погиб 21 марта 2015 года в городе Волноваха. Указом Президента Украины № 174/205 от 25 марта 2015 года за весомый личный вклад в укрепление национальной безопасности, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга Виктор Мандзик награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Сотрудники регионального управления, которые выполняют задачи в районе проведения Антитеррористической операции, возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте гибели Виктора Мандзика в городе Волноваха Донецкой области.

В Луцке почтили погибшего в зоне АТО капитана СБУ Виктора Мандзика

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.