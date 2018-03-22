В Харькове на вокзале ищут бомбу: эвакуировали 300 человек

Периметр вокзала перекрыт полицией: проход закрыт из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Около 20:42 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции Харькова поступило сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа райотдела и эксперты взрыво-технического управления облуправления», – отметили в отделе.

Как добавили в отделе, было эвакуировано 300 человек: «по всему периметру места происшествия стоят правоохранители, проход закрыт».

«Для удобства пассажиров взрывотехники сразу проверили подземный переход и платформы, чтобы не задерживать посадку и движение поездов», – пояснили в отделе.

Как стало известно, сейчас проводится осмотр здания вокзала и прилегающей территории.

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