В Евросоюзе победили нигерийскую банду, торговавшую людьми

Полиции Испании и Британии вместе с Национальным Агентством по запрещению торговли людьми смогли побороть нигерийскую банду, которая торговала людьми: они переправляли жертв в страны ЕС, где заставляли заниматься проституцией.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт Европола.

«Испанская гражданская гвардия в сотрудничестве с Национальным Агентством по запрещению торговли людьми (NAPTIP) из Нигерии и британское Национальное агентство по борьбе с преступностью разоблачили нигерийскую организованную преступную группу в ходе одной из крупнейших операций по борьбе с торговлей людьми в Европе», – сообщили в пресс-службе Европола.

Одна из жертв бандитов рассказала, что они держали женщин в нечеловеческих условиях в одном из домов испанской Альмерии, чтобы те занимались проституцией. Так жертвы должны были отдать долг 30 тысяч евро.

Гражданская гвардия Испании провела 41 обыск в 11 испанских городах, в то время как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью провело рейды в Манчестере.

Европол сообщил, что в результате операций полиции были заблокированы банковские счета, на которые отмыли свыше 300 000 евро для преступной организации. Также было задержано 89 человек и спасено 39 жертв.

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