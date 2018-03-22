Украинские полярники совершат экспедиции на оба полюса

Руководитель Национального антарктического научного центра планирует, что Украина будет посылать свои экспедиции не только в Антарктику, но и в Арктику.

Об этом и.о. директора НАНЦ Евгений Дикий сказал на пресс-конференции, посвященной отправлению на станцию Академик Вернадский 23-й Украинской антарктической экспедиции, сообщает «Укринформ».

«Мы надеемся, что в ближайшее время направление исследований будет распространен и на Арктику, поскольку во всем мире полярные полюса рассматриваются как пульс нашей планеты. Мы будем работать и в Антарктике, и в Арктике за счет научного обмена», – отметил Дикий.

Говоря о будущем таких экспедиций и исследований, он также подчеркнул, что одним из стратегических направлений является возрождение украинского научного флота.

«Я ставлю одно из заданий, чтобы в ближайшие годы восстановить хотя бы один научно-исследовательский украинский корабль», – подчеркнул ученый.

Относительно ближайших планов, а именно проведения 23-й Украинской антарктической экспедиции, руководитель НАНЦ отметил, что станция должна получить нормальную современную связь, которая есть на большинстве западных полярных станций.

«Первые шаги для этого уже сделаны. Нынешний отряд будет иметь в 20 раз больше интернетный трафик, чем был до сих пор. А уже с декабря, то есть со следующего сезона, планируется полноценный широкополосный интернет», – проинформировал он.

Также, по словам Дикого, одна из ближайших перспектив – это восстановление так называемых «длинных сезонов».

«Украинская антарктическая экспедиция имеет две одинаково важные составляющие – зимовка, то есть 12-месячная стража, которую несут 12 участников. Вторая часть экспедиции – так называемый «сезон», это дополнительное количество исследователей, которые заезжают на антарктическое лето – три месяца, с декабря по февраль, и за это время можно получить массу образцов, которые затем будут обрабатываться в институтах Украины. Так было в первые годы украинской экспедиции, далее «сезон» все уменьшался, а в прошлом году свелся к быстрой пересменке одной следующей экспедиции. Мы уже сейчас благодаря жесткой позиции на торгах выторговали хотя бы 18 дней «сезона». И сейчас сезонный отряд – 12 исследователей – в круглосуточном режиме будет отбирать образцы, заявки на которые подали около двух десятков украинских научно-исследовательских институтов», – рассказал руководитель НАНЦ.

Он добавил при этом, что следующий «сезон» планируется начать уже в декабре этого года и таким образом сделать его полноценно трехмесячным. На это пойдет часть тех средств, которые были сэкономлены на тендере по проведению нынешней пересменки на станции.

В то же время он добавил интересную информацию о том, что в будущих Украинских антарктических экспедициях будут принимать участие и женщины.

«Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из казаков. Мы возвращаем практику гендерного равенства. В первых двух украинских экспедициях принимали участие женщины, и довольно успешно. Со следующего года конкурсная комиссия, которая будет отбирать на зимовку, будет предоставлять абсолютно равные шансы представителям обоих полов», – сказал Дикий.

На информацию о планах НАНЦ по реализации программы двух полюсов отреагировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

«Не только Минобразования, а весь Кабмин и, в частности, Министерство финансов должны поддерживать этот вопрос. Мы должны двигаться шаг за шагом. Для нас является политически очевидным даже то, что нужно принимать такой закон. Мы подали проект закона уже давно – еще несколько лет назад. К сожалению, всегда есть более первоочередные проблемы на повестке дня у Верховной Рады. Поэтому будем двигаться постепенными малыми шагами. Сейчас мы сохранили программу, нам важно постепенно расширять ее финансирование, внести новые приоритеты на последующие годы по развитию – и в частности точечное увеличение заработной платы для наших зимовщиков», – сказала Гриневич.

Напомним, завтра на станцию «Академик Вернадский» отправляется 23-я Украинская антарктическая экспедиция.

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