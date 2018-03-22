Украинская ПВО приведена в боевую готовность из-за провокации от РФ

Силы и средства украинской ПВО привели в боевую готовность после провокации авиации России в районе Черного моря.

Об этом в четверг сообщает Командование воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

В командовании сообщили, что 22 марта во второй раз за месяц зафиксированы «провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной и южной воздушной границы Украины».

Фото: facebook.com/kpszsu

«Обнаружив угрозу со стороны страны агрессора все определены силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

«Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции», – сообщили в командовании.

Кроме того, указывается, что группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных заданий по нанесению ударов.

«Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью отработки условной блокады пролива Босфор», – заявили в командовании воздушных сил.

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