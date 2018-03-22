Ученые обнаружили белок, который подавляет раковые клетки печени

Международная группа ученых выделила белок, который борется с раковыми клетками печени и увеличивает шансы на выздоровление пациентов.

Об этом сообщает «Громадское».

Биологи из Университета Базеля в Швейцарии протестировали 4,5 тысячи белков, изучая их действие на больную и здоровую ткани печени и обнаружили новый белок – подавитель опухолей, который назвали LHPP.

Их исследование показало, что в присутствии LHPP, образования новых опухолей останавливалось, а функция печени возвращалась к норме. Один из авторов работы Сравант Хиндупур прокомментировал открытие:

«Поражает, что LHPP присутствует в здоровых тканях и полностью отсутствует в зараженных. Кроме экспериментов на мышах, мы наблюдали за пациентами с раком печени. У них также снижалась количество LHPP».

Биолог добавил, что от количества белка LHPP зависит и тяжесть заболевания. Следовательно медики смогут быстрее выявлять рак печени у пациентов, а также уменьшать размер и количество опухолей на раннем этапе их развития.

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