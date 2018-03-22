Тимошенко полетела в Израиль на встречу с Коломойским, – Чорновил

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полетела в Израиль на встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом со ссылкой на свои источники написал в Facebook политический аналитик Тарас Чорновил.

«20 марта Юлия Тимошенко была еще в Раде и соответственно зарегистрировалась, чего уже не произошло ни вчера, ни сегодня. Причина в том, что ночью с 20 на 21 она уже вылетела в Израиль в аэропорт Бен-Гурион, где прошла через V. I. P. зал. Но все же была замечена, когда садилась в лимузин», – написал он.

По данным Чорновила, она прилетела на встречу с олигархом-беглецом Игорем Коломойским, который впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле.

«Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто «а поговорить» или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов и тому подобное. Это оправдано тем, что к себе домой Коломойский никого из чужих не приглашает, а в местах возможных встреч в Женеве проводить мозговые штурмы, совещания и т. п. не слишком безопасно. Там топчутся все спецслужбы, включая наши, которые и зафиксировали в свое время контакты олигарха с Саакашвили и его доверенным лицом, Онищенко и заместителем главного редактора пророссийского издания «Страна.uа». Да и поездка Тимошенко в Женеву в прошлый раз была обнаружена мгновенно. Поэтому встреча в Израиле свидетельствует, что затевается нечто очень серьезное», – написал Чорновил.

По его словам, Тимошенко поселилась в отеле «Хаят», уже имела встречу с олигархом, но после нее не улетела в Киев, а осталась, предположительно для участия в каких-то более широких форматах совещаний. Организацией визита и сопровождением занимался Арон Майберг и компания Medvinski VIP servise, которая принадлежит выходцам из Украины – братьям Игорю и Александру Медвински.

«Предполагаю, что после провала Савченко нам следует ждать в ближайшее время новых очень серьезных возмущений. Кстати, благодаря этому визиту Тимошенко и за привлечение к ответственности Савченко голосовать не будет», – добавил Чорновил.

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