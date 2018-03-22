Ситуация с демократией в Польше ухудшается, – международное исследование

Качество польской демократии ухудшилась за время правления национал-консервативной партии Право и справедливость – свидетельствуют данные нынешнего индекса трансформации, подготовленного Фондом Бертельсманна. Польша, вместе с Турцией и Бразилией, оказалась в группе стран, где стандарты демократии ухудшились за последние два года.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно докладу фонда ситуация ухудшилась в сфере беспрепятственного права граждан и оппозиции участвовать в политической жизни и высказывать свои взгляды. Серьезные предостережения также связанные с верховенством права в стране – менее четким стало разделение на законодательную и судебную власть, уменьшается независимость судебной системы.

Другой проблемой стала стабильность демократических институтов и макроэкономическая стабильность Польши. Подход к защите окружающей среды, консультации с гражданским обществом и усиления активности антидемократических сил (таких как националистические движения) ухудшились.

В отчете также обращено внимание на ослабление международной позиции Польши и снижение доверия к стране на международной арене.

Фонд Бертельсманна – это немецкая неправительственная организация и политический аналитический центр. С 2006 года она составляла индекс трансформации каждые два года, оценивает политические и экономические изменения в 129 странах, которые еще не являются стабильными демократиями.

Напоминаем, 20 марта, польское правительство отвергло обвинения Европейской комиссии относительно нарушения Варшавой принципов верховенства права.

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