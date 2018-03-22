Суд ЕС не отменит санкции против экс-министра энергетики времен Януковича

Суд Европейского Союза в четверг отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины времен Януковича Эдуарда Ставицкого.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 22 марта, передает «Европейская правда».

Эдуард Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году. Своим решением суд постановил отклонить жалобу Ставицкого и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека.

В марте этого года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно было снято ограничение против бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

В санкционном списке вместе с Януковичем находятся экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

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