Собака-«двойник» Иванки Трамп покорила сеть

В сети было опубликовано фото собаки, которая напоминает дочь президента США Иванку Трамп.

Фото с животным собрало 294 тысячи лайков и более 100 тысяч комментариев, пишет The Mashable.

Опубликован в Twitter снимок уже стал вирусным, а пользователи видят в животном с длинным белым хвостом сходство с Иванкой Трамп.

Ранее годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой сети. Пользователи заметили, что у животного – человеческое лицо. Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком.

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