СБУ проводит следственные действия в отношении Савченко, - адвокат

Надежда Савченко находится в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве, с ним проводятся следственные действия.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Генеральный прокурор Юрий Луценко предъявил Надежде Савченко подозрение, поскольку в отношении депутатов Верховной Рады есть особый порядок предъявления подозрения. После этого было ее задержании в порядке статьи 208 и проведен допрос. Завтра ориентировочно в 9 часов будет проведено заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения», – рассказал журналистам ее адвокат Дмитрий Бугай.

Следствие ходотайствует при поддержки прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат добавил, что он вместе с коллегами получил представление с приложениями и собирается их изучать.

По словам Бугая, Луценко не принимал участия в допросе Савченко.

В комментарии журналистам адвокаты нардепа заявляют, что задержание Савченко было незаконное.

Напомним, в четверг Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, её задержании и аресте.

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