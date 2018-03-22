Сборная Украины по футболу вылетела в Испанию на товарищеский матч против Саудовской Аравии

Сегодняшний день для национальной сборной Украины по футболу в Харькове начался довольно рано.

Уже в 08:30 игроков и тренеров ждал завтрак, на котором все поздравляли с рождением дочки Ивана Ордеца. Иван прибыл в расположение команды после знаменательного для его семьи события ночью: Андрей Шевченко позволил защитнику побыть с женой после появления на свет их первенца, сообщает официальный сайт ФФУ.

Следовательно Ордец вместе с партнерами принял участие в утренней тренировке, которая началась в 10:30. Замечательная работа персонала стадиона «Металлист», директором которого является известный в свое время футболист Роман Пец, дала возможность тренироваться на практически идеальном для таких погодных условий газоне. Снег, которого за ночь выпало сантиметров 10, опрятно лежал вдоль изумрудного поля. К тому же и погода благоприятствовала: температура воздуха во время занятия поднялась от шести до четырех градусов мороза, а из осадков были лишь редкие «белые мухи».

Часовая тренировка была достаточно интенсивной. Наставники испытывали исполнителей в различных тактических сочетаниях и игровых сериях. Футболисты занимались с удовольствием и настроением: все же в сравнении со вчерашним морозным вечером сегодня в Харькове практически оттепель.

После возвращения в гостиницу сборники пообедали и сразу же отправились в аэропорт. В 16:00 они вылетели в испанской Малаги. Команда отправилась в Испанию в составе 24-х игроков (Роман Яремчук сегодня покинул лагерь сборной).

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