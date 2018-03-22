Самые богатые земли Германии выплатили бедным регионам 11 млрд евро

Богатые федеральные земли Германии, такие как Бавария, в прошлом году выплатили рекордную сумму на поддержку бедных регионов.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на The Local.

Ежегодно самые богатые земли Германии, главным образом на юге и западе, платят миллиарды евро, чтобы поддержать на плаву восточные регионы по системе Länderfinanzausgleich (система государственного фискального выравнивания).

В 2017 году эта сумма была рекордной, увеличившись на 5,3% в сравнение с предыдущим годом, достигнув 11,2 млрд евро.

Цифры показывают, что пять федеральных земель, которые расположены на территории бывшей Восточной Германии, как и раньше больше всего нуждаются в финансовой помощи и получают около 70% от общего объема выплат.

Берлин оставался крупнейшим бенефициаром средств в 2017 году. Немецкая столица получила 4,2 млрд евро, чуть больше трети от общей суммы.

Наибольший вклад к программу поддержки сделала Бавария – 5,89 миллиарда евро. Баден-Вюртемберг и Гессен помогли с взносами в размере 2,8 млрд евро и 2,5 млрд евро соответственно.

Текущая система финансового распределения между 16 федеральными землями Германии завершится в следующем году и пока неизвестно, продолжат ли ее, или же заменят на другую.

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