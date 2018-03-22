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четверг, 22 марта, 2018, 22:00 Экономика
Резонансные решения НКРЕКУ пройдут дополнительную проверку со стороны энергосообщества ЕС

Европейское энергетическое сообщество обнародовало отчет про независимый аудит решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится на официальном сайте Энергетического сообщества, сообщает «Экономическая правда».

В целом работа регулятора признана прозрачной, однако некоторые решения требуют дополнительного изучения.

«По мнению секретариата, НКРЕКУ обычно придерживается высоких стандартов прозрачности и практика публикации регулирующего органа даже опережает соответствующие юридические требования. Отрадно, что все опрошенные лица признали, что регулирующий орган стал намного прозрачнее после принятия закона о НКРЕКП», – указывается в отчете.

В то же время, европейские эксперты подчеркивают, что есть ряд решений регулятора, вызывающие дискуссию внутри страны (это касается, в частности, решение об установлении тарифов на услуги по транспортировке природного газа, RAB-тарифы, формула цены на уголь и т. д.).

В связи с этим общественно резонансные решения НКРЕКУ пройдут дополнительный анализ и оценку со стороны Европейского энергосообщества.

«Похоже, что члены Комиссии находятся под давлением определенных политических и деловых групп, которые фактически влияют на результат решений. Большинство опрошенных считают, что некоторые решения Комиссии были приняты в интересах конкретных бизнес-групп», – говорится в отчете.

Напомним, Секретариат Энергетического сообщества инициировал рассмотрение спора по отношению к Украине через отсутствие решений об отделении операторов дистрибуции электроэнергии.
ЕСэнергетика
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2018-03-22 23:35 :19