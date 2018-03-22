Рада разрешила арест Надежды Савченко

Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

За привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности проголосовали 291 избранник во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK.

За задержания Савченко проголосовали 277 депутатов.

Представление ГПУ относительно ареста Савченко поддержали 268 избранников.

Представление ГПУ на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест 15 марта передали в Верховную Раду. В тот же день ВРУ исключила Савченко из парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Комитет ВРУ по вопросам регламента утром 22 марта рассмотрел представление генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Комитет пришел к выводу, что представление ГПУ законно и рекомендовал передать его в сессионный зал ВРУ. Решение поддержали все члены Комитета.

Сегодня в ВРУ генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с парламентской трибуны с докладом. Юрий Луценко заявил, что нардеп Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан договорились с главарями террористической «ДНР» по поставкам оружия для теракта, имея целью насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти Украины.

Генпрокурор также сообщил, что предусмотрена судебная психиатрическая экспертиза для Савченко. По его словам, это позволит «снять все вопросы и прекратить прикрывать преступный умысел и подготовку к теракту». Генпрокурор заявил, что надеется завершить следствие по делу Савченко и Рубана через 2-3 месяца. В сессионном зале продемонстрировали аудио - и видеозаписи разговоров Савченко, предоставленные Генеральной прокуратурой. Луценко заявил, что следует установить еще, кто был главным «кукловодом» действий, которые планировались, и кто «зарядил эти торпеды».

Народный депутат Надежда Савченко, выступая с парламентской трибуны, заявила, что добровольно она не откажется от Звезды Героя Украины, демонстрируя ее перед депутатами.

«Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего. Докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины!», – заявила бывшая пленница Кремля.

После бурного обсуждения в сессионном зале избранники поддержали все представление ГПУ.

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