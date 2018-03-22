Премьер Австралии: Российское правительство отказывает в правосудии семьям жертв МН17

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл считает, что Россия препятствует семьям погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17, добиться правосудия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на news.com.

«Они еще не получили правосудия, и мы делаем все возможное, чтобы добиться этого, но российское правительство отказывает в правосудии, это реальность», – заявил Тернбулл.

Премьер-министр подчеркнул, что его правительство делает все возможное, чтобы обеспечить правосудие для 38 австралийцев, погибших в 2014 году во время российской агрессии против Украины.

Он также подчеркнул, что лично знает одну из погибших – монахиню, которая учила его дочь.

«Мы наложили санкции на Россию, и мы поддерживаем расследование, чтобы выявить виновных лиц, а затем привлечь их к ответственности», – сказал Тернбулл.

По его словам, Австралия тесно сотрудничает с нидерландскими следователями, которые проводят расследование катастрофы самолета, убившей 298 человек.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт назвал позицию министра иностранных дел Джули Бишоп о необходимости дождаться завершения расследования, прежде чем подавать судебные иски в деле MH17, «не совсем правильной».

По его словам, «совершенно понятно», что за этой катастрофой стоит РФ.

«Слишком долго россияне избегали ответственности за это убийство... Это была не трагедия, это было зверство. Мы знаем более чем достаточно, чтобы понимать, кто несет ответственность за это», – подчеркнул Эбботт.

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