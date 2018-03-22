Правоохранители задержали мужчину, который заявил о подготовке теракта в ВР

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который позвонил в полицию и рассказал, что готовится совершить теракт в Верховной Раде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня, 22 марта, к столичным правоохранителям поступила информация от неизвестного про террористический акт в Верховной Раде Украины в поддержку народного депутата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к Верховной Рады, никаких опасных предметов там обнаружено не было. После комплекса розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины, совершившего звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева.

Установлено, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

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