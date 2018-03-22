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четверг, 22 марта, 2018, 21:38 События
Правоохранители поймали похитителей памятной доски с бюстом Леси Украинки

В столице полиция задержала двух киевлян, подозреваемых в угоне бронзового бюста Леси Украинки и мемориальной доски.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве.

Отмечается, что злоумышленники разбили их на маленькие куски и сдавали в пункты приема металлолома.

«Правоохранители провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судим за грабеж и хранение наркотиков», – говорится в сообщении.

«Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству как вещественное доказательство. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в крупных размерах», – отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения – домашний арест.

Одному из них – круглосуточный, второму – от 22:00 до 06:00 часов. За содеянное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

В начале марта памятная доска с бюстом Леси Украинки была похищена неизвестными вандалами.

Фото: Національна поліція України
Фото: Национальная полиция Украины
Киевполициямемориальная доска
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2018-03-22 23:35 :30