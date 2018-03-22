Правоохранители поймали похитителей памятной доски с бюстом Леси Украинки

В столице полиция задержала двух киевлян, подозреваемых в угоне бронзового бюста Леси Украинки и мемориальной доски.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве.
Отмечается, что злоумышленники разбили их на маленькие куски и сдавали в пункты приема металлолома.
«Правоохранители провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судим за грабеж и хранение наркотиков», – говорится в сообщении.
«Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству как вещественное доказательство. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в крупных размерах», – отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения – домашний арест.
Одному из них – круглосуточный, второму – от 22:00 до 06:00 часов. За содеянное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.
В начале марта памятная доска с бюстом Леси Украинки была похищена неизвестными вандалами.